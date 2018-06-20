Актера из «Улиц разбитых фонарей» нашли мертвым в Петербурге

В Петербурге выясняют обстоятельства смерти актера Юрия Арояна.
Мертвого артиста нашли накануне, 19 июня, вечером в квартире дома по Почтамтской улице.
Признаков насилия на теле 67-летнего актера не обнаружено. Как рассказали соседи, в последнее время Ароян злоупотреблял спиртным, сообщает «78.Ru».
Юрий Ароян, который родился в Грузии, работал в различных театрах России. Также снимался в таких фильмах и сериалах, как «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург», «Мой друг Иван Лапшин», «Господин оформитель» и других.
Признаков насилия на теле 67-летнего актера не обнаружено. Как рассказали соседи, в последнее время Ароян злоупотреблял спиртным, сообщает «78.Ru».
Юрий Ароян, который родился в Грузии, работал в различных театрах России. Также снимался в таких фильмах и сериалах, как «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург», «Мой друг Иван Лапшин», «Господин оформитель» и других.
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