    Брифинг Марии Захаровой

    Актера из «Улиц разбитых фонарей» нашли мертвым в Петербурге

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    • Фото: Юрий Ароян / vk.com , Кадр из сериала «Бандитский Петербург», реж. С. Мареев, Россия, 2007г.
    Актера из «Улиц разбитых фонарей» нашли мертвым в Петербурге

    Актера из «Улиц разбитых фонарей» нашли мертвым в Петербурге

    Актера из «Улиц разбитых фонарей» нашли мертвым в Петербурге
  • Фото: Юрий Ароян / vk.com , Кадр из сериала «Бандитский Петербург», реж. С. Мареев, Россия, 2007г.

    • В Петербурге выясняют обстоятельства смерти актера Юрия Арояна.

    Мертвого артиста нашли накануне, 19 июня, вечером в квартире дома по Почтамтской улице.

    Признаков насилия на теле 67-летнего актера не обнаружено. Как рассказали соседи, в последнее время Ароян злоупотреблял спиртным, сообщает «78.Ru».

    Юрий Ароян, который родился в Грузии, работал в различных театрах России. Также снимался в таких фильмах и сериалах, как «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург», «Мой друг Иван Лапшин», «Господин оформитель» и других.

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