Силуанов сообщил о подготовке нацпроектов для выполнения майского указа Путина

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вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в Совете Федерации сегодня объяснил, как правительство планирует реализовывать майский указ президента. По его словам, среди задач — обеспечение темпов роста экономики выше мировых и снижение бедности. Для этого будет создан фонд развития, в который направят 3,5 триллиона рублей.
До октября планируется разработать нацпроекты по 12 главным направлениям, среди которых образование, здравоохранение, поддержка малого и среднего бизнеса, развитие цифровых технологий и инфраструктуры. За счет пенсионных изменений уже в следующем году выплаты пожилым смогут увеличить на тысячу рублей, то есть на 7%, что, по ожиданиям, должно оказаться выше роста цен.
Антон Силуанов, министр финансов РФ: «В этом году мы ожидаем инфляцию около 3%, в следующем году инфляция составит около 4–4,5%. Учитывая, что мы с вами индексируем пенсии по инфляции предыдущего года, то, соответственно, рост индексации будет более чем в два раза по сравнению с ожидаемой пенсией текущего года».
Силуанов подтвердил, что по каждому направлению будут назначены ответственные за выполнение майского указа. Этим ответственными станут профильные министры.
Антон Силуанов, министр финансов РФ: «В этом году мы ожидаем инфляцию около 3%, в следующем году инфляция составит около 4–4,5%. Учитывая, что мы с вами индексируем пенсии по инфляции предыдущего года, то, соответственно, рост индексации будет более чем в два раза по сравнению с ожидаемой пенсией текущего года».
Силуанов подтвердил, что по каждому направлению будут назначены ответственные за выполнение майского указа. Этим ответственными станут профильные министры.
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