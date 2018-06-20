Шойгу: уникальная группировка войск в Крыму не оставит шансов противнику

Крым играет важнейшую роль играет важнейшую роль в обеспечении военной безопасности России, заявил министр обороны РФ.
Уникальная группировка российских войск в Крыму способна дать отпор любому возможному противнику. Такое заявление сделал в среду на выездном заседании коллегии Минобороны РФ министр обороны Сергей Шойгу, передает «Интерфакс».
Сергей Шойгу, министр обороны РФ: «На полуострове создана и постоянно укрепляется уникальная межвидовая группировка. Ее современные высокотехнологичные системы вооружения не оставляют ни единого шанса потенциальному противнику, который осмелится посягнуть на исконно русскую территорию».
Оборону Крыма сейчас обеспечивают корабли Черноморского флота, морская авиация и авиация ПВО. В состав армейского корпуса включены соединения береговой обороны, разведки, артиллерийские части, подразделения ПВО, инженерного и тылового обеспечения, связи, а также радиационной, химической и биологической защиты.
Шойгу отметил, что заседание коллегии проходит на полуострове впервые.
Сергей Шойгу: «Для России этот регион всегда имел огромное значение. На протяжении почти двух с половиной веков здесь не раз решалась судьба Отечества. Яркие победы Черноморского флота вошли в мировую историю и стали нашей гордостью».
Шойгу также заявил, что Крым и сейчас продолжает играть важную роль в обеспечении военной безопасности России.
Сергей Шойгу, министр обороны РФ: «На полуострове создана и постоянно укрепляется уникальная межвидовая группировка. Ее современные высокотехнологичные системы вооружения не оставляют ни единого шанса потенциальному противнику, который осмелится посягнуть на исконно русскую территорию».
Оборону Крыма сейчас обеспечивают корабли Черноморского флота, морская авиация и авиация ПВО. В состав армейского корпуса включены соединения береговой обороны, разведки, артиллерийские части, подразделения ПВО, инженерного и тылового обеспечения, связи, а также радиационной, химической и биологической защиты.
Шойгу отметил, что заседание коллегии проходит на полуострове впервые.
Сергей Шойгу: «Для России этот регион всегда имел огромное значение. На протяжении почти двух с половиной веков здесь не раз решалась судьба Отечества. Яркие победы Черноморского флота вошли в мировую историю и стали нашей гордостью».
Шойгу также заявил, что Крым и сейчас продолжает играть важную роль в обеспечении военной безопасности России.
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