Кудрин сообщил о нарушениях в «Роскосмосе» на 760 миллиардов

Общая сумма выявленных нарушений и недостатков поступлений в бюджет в 2017 году составила почти 2 триллиона рублей. Об этом сообщил Алексей Кудрин на пленарном заседании в Госдуме. Глава Счетной палаты выступил с отчетом о деятельности ведомства и проведенных аудиторами проверках.
По словам Кудрина, более 40% нарушений, выявленных Счетной палатой за 2017 год, относились к деятельности «Роскосмоса».
Алексей Кудрин, председатель Счетной палаты: «Общая сумма выявленных нарушений, недостатков поступлений и использования средств составила 1 триллион 865 миллиардов рублей. Это почти вдвое больше, чем в 2016 году, и 3,5 раза больше, чем в 2015-м. Сразу скажу, что 760 миллиардов из этой суммы — это нарушения по учету в „Роскосмосе“. В том числе и по результатам этих проверок открыты и уголовные дела».
Как уточнил Кудрин, 43,6% от общего объема нарушений касаются бухгалтерского учета, 32% — нарушения при формировании и исполнении бюджетов.
Алексей Кудрин: «Казалось бы, не столь существенные нарушения, нарушения бухгалтерского учета, но тем не менее мы будем их находить и исправлять, чтобы обеспечить достоверность тех документов, которыми пользуется Государственная дума».
В ходе выполнения представлений Счетной палаты в федеральный бюджет было возвращено 18,8 миллиарда рублей, а по итогам проведенных ведомством контрольных мероприятий погашена задолженность «Роскосмоса» перед бюджетом в размере 47 миллиардов рублей. Подробности — в материале корреспондента НТВ Алексея Прокина.
Алексей Кудрин, председатель Счетной палаты: «Общая сумма выявленных нарушений, недостатков поступлений и использования средств составила 1 триллион 865 миллиардов рублей. Это почти вдвое больше, чем в 2016 году, и 3,5 раза больше, чем в 2015-м. Сразу скажу, что 760 миллиардов из этой суммы — это нарушения по учету в „Роскосмосе“. В том числе и по результатам этих проверок открыты и уголовные дела».
Как уточнил Кудрин, 43,6% от общего объема нарушений касаются бухгалтерского учета, 32% — нарушения при формировании и исполнении бюджетов.
Алексей Кудрин: «Казалось бы, не столь существенные нарушения, нарушения бухгалтерского учета, но тем не менее мы будем их находить и исправлять, чтобы обеспечить достоверность тех документов, которыми пользуется Государственная дума».
В ходе выполнения представлений Счетной палаты в федеральный бюджет было возвращено 18,8 миллиарда рублей, а по итогам проведенных ведомством контрольных мероприятий погашена задолженность «Роскосмоса» перед бюджетом в размере 47 миллиардов рублей. Подробности — в материале корреспондента НТВ Алексея Прокина.
Комментарии