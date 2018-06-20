    Брифинг Марии Захаровой
    Кудрин сообщил о нарушениях в «Роскосмосе» на 760 миллиардов. Госдума, Кудрин. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКудрин сообщил о нарушениях в «Роскосмосе» на 760 миллиардов

    Кудрин сообщил о нарушениях в «Роскосмосе» на 760 миллиардов

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    Кудрин сообщил о нарушениях в «Роскосмосе» на 760 миллиардов

    Кудрин сообщил о нарушениях в «Роскосмосе» на 760 миллиардов

      Общая сумма выявленных нарушений и недостатков поступлений в бюджет в 2017 году составила почти 2 триллиона рублей. Об этом сообщил Алексей Кудрин на пленарном заседании в Госдуме. Глава Счетной палаты выступил с отчетом о деятельности ведомства и проведенных аудиторами проверках.

      По словам Кудрина, более 40% нарушений, выявленных Счетной палатой за 2017 год, относились к деятельности «Роскосмоса».

      Алексей Кудрин, председатель Счетной палаты: «Общая сумма выявленных нарушений, недостатков поступлений и использования средств составила 1 триллион 865 миллиардов рублей. Это почти вдвое больше, чем в 2016 году, и 3,5 раза больше, чем в 2015-м. Сразу скажу, что 760 миллиардов из этой суммы — это нарушения по учету в „Роскосмосе“. В том числе и по результатам этих проверок открыты и уголовные дела».

      Как уточнил Кудрин, 43,6% от общего объема нарушений касаются бухгалтерского учета, 32% — нарушения при формировании и исполнении бюджетов.

      Алексей Кудрин: «Казалось бы, не столь существенные нарушения, нарушения бухгалтерского учета, но тем не менее мы будем их находить и исправлять, чтобы обеспечить достоверность тех документов, которыми пользуется Государственная дума».

      В ходе выполнения представлений Счетной палаты в федеральный бюджет было возвращено 18,8 миллиарда рублей, а по итогам проведенных ведомством контрольных мероприятий погашена задолженность «Роскосмоса» перед бюджетом в размере 47 миллиардов рублей. Подробности — в материале корреспондента НТВ Алексея Прокина.

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