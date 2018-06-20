СМИ: террорист собирался отрезать голову Терезе Мэй

СМИ раскрыли детали неудавшегося покушения на
премьер-министра Великобритании Терезу Мэй.
По данным прессы, 20-летний Наимур Захария Рахман, который был сторонником «Исламского государства» (организация запрещена в РФ), собирался устроить взрыв у лондонской резиденции премьера на Даунинг-стрит и нейтрализовать охрану с помощью перцового баллончика. Затем, прикрываясь одним из охранников, злоумышленник собирался попасть в резиденцию и обезглавить Терезу Мэй перед тем, как его застрелят.
О своих планах Рахман рассказал в Telegram-переписке с полицейским, который выдавал себя за террориста. Эту переписку зачитал в суде прокурор Майк Хейвуд, сообщает издание Independent.
Напомним, сторонник ИГИЛ, готовивший покушение на Мэй, был пойман британскими спецслужбами в ноябре прошлого года. Задержали Рахмана после того, как сотрудник спецслужбы, выдававший себя за его соратника, передал ему муляж взрывного устройства.
Судебные слушания по делу о покушении на премьер-министра Великобритании начались в понедельник, 18 июня. Они продлятся пять недель.
О своих планах Рахман рассказал в Telegram-переписке с полицейским, который выдавал себя за террориста. Эту переписку зачитал в суде прокурор Майк Хейвуд, сообщает издание Independent.
Напомним, сторонник ИГИЛ, готовивший покушение на Мэй, был пойман британскими спецслужбами в ноябре прошлого года. Задержали Рахмана после того, как сотрудник спецслужбы, выдававший себя за его соратника, передал ему муляж взрывного устройства.
Судебные слушания по делу о покушении на премьер-министра Великобритании начались в понедельник, 18 июня. Они продлятся пять недель.
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