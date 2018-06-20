Жители Подмосковья смогут отслеживать маршрут скорой через приложение

Новые функции внедрены в мобильное приложение «112» в Подмосковье. Добавлена возможность следить за маршрутом вызванной скорой, а также функция контроля места нахождения близких родственников, сообщила
пресс-служба правительства Московской области.
Для отслеживания маршрута следования кареты скорой медицинской помощи необходимо зайти в приложение «112», нажать значок «машина скорой помощи» и ввести номер телефона, с которого был совершен вызов. В правительстве области РИА Новости рассказали, что о такой функции просили многие жители.
Дмитрий Пестов, заместитель председателя правительства Московской области: «Одна из наиболее ожидаемых новых функций мобильного приложения „Системы-112 Московской области“ — возможность отслеживания движения машины скорой помощи. Теперь в случае вызова скорой помощи через операторов системы 112 пользователь сможет видеть маршрут ее движения на карте и точно понимать расчетное время ее прибытия».
Также с помощью этого мобильного приложения теперь можно контролировать безопасность родных и близких. В специальном разделе «Связанные контакты» необходимо внести данные близких родственников и друзей, после этого по интерактивной карте можно отслеживать их текущее местоположение, а также получать уведомления по их перемещению.
Алексей Вагутович, глава ГКУ Подмосковья «Центр 112»: «Данная функция особенно актуальна для родителей и родственников пожилых людей. У родителей появилась возможность отслеживать местоположение ребенка при перемещении из дома в школу или в другие места. Для родственников пожилых людей появилась возможность отследить их местоположение и оперативно прийти на помощь в случае необходимости».
Также в приложении появилась кнопка «Я здесь, мне нужна помощь». Жители и гости Подмосковья смогут связаться с оператором без совершения звонка — только нажав одну кнопку. Оператор автоматически получит координаты пострадавшего.
Дмитрий Пестов, заместитель председателя правительства Московской области: «Одна из наиболее ожидаемых новых функций мобильного приложения „Системы-112 Московской области“ — возможность отслеживания движения машины скорой помощи. Теперь в случае вызова скорой помощи через операторов системы 112 пользователь сможет видеть маршрут ее движения на карте и точно понимать расчетное время ее прибытия».
Также с помощью этого мобильного приложения теперь можно контролировать безопасность родных и близких. В специальном разделе «Связанные контакты» необходимо внести данные близких родственников и друзей, после этого по интерактивной карте можно отслеживать их текущее местоположение, а также получать уведомления по их перемещению.
Алексей Вагутович, глава ГКУ Подмосковья «Центр 112»: «Данная функция особенно актуальна для родителей и родственников пожилых людей. У родителей появилась возможность отслеживать местоположение ребенка при перемещении из дома в школу или в другие места. Для родственников пожилых людей появилась возможность отследить их местоположение и оперативно прийти на помощь в случае необходимости».
Также в приложении появилась кнопка «Я здесь, мне нужна помощь». Жители и гости Подмосковья смогут связаться с оператором без совершения звонка — только нажав одну кнопку. Оператор автоматически получит координаты пострадавшего.
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