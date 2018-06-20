В Госдуме призвали президента Литвы не «отравлять душу народа русофобией»

В Госдуме ответили на слова президента Литвы Дали Грибаускайте, которая заявила о «значительной вероятности» нападения России.
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая призвала Грибаускайте не распространять «черную ложь и русофобию», а также отказаться от «фальшивой игры».
Ирина Яровая, вице-спикер Госдумы: «Следуя аллегориям, выбранным госпожой Грибаускайте, ей, как президенту, не нужно отравлять душу и сердце литовского народа черной ложью и русофобией. Она разыгрывает фальшивую игру, которая не имеет ничего общего с безопасностью, международным правом и правилами честной политики».
Также Яровая заявила, что российский народ, в отличие от Грибаускайте, «дорожит миром и дружбой» и «никогда не утратит память о том, что советский многонациональный народ защитил мир от фашизма», передает ТАСС.
В свою очередь первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин заявил, что Грибаускайте пытается добиться увеличения группировки войск НАТО в Прибалтике, и подчеркнул, что «этот текст вложили ей в голову и она просто его произносит», сообщает RT.
Напомним, ранее Даля Грибаускайте заявила, что сегодня ее страна должна быть готова к нападению со стороны России. При этом президент Литвы обратила внимание на то, что российские войска, которые находятся на границе с Прибалтикой и Польшей, «в десять раз сильнее, чем войска НАТО».
Ирина Яровая, вице-спикер Госдумы: «Следуя аллегориям, выбранным госпожой Грибаускайте, ей, как президенту, не нужно отравлять душу и сердце литовского народа черной ложью и русофобией. Она разыгрывает фальшивую игру, которая не имеет ничего общего с безопасностью, международным правом и правилами честной политики».
Также Яровая заявила, что российский народ, в отличие от Грибаускайте, «дорожит миром и дружбой» и «никогда не утратит память о том, что советский многонациональный народ защитил мир от фашизма», передает ТАСС.
В свою очередь первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин заявил, что Грибаускайте пытается добиться увеличения группировки войск НАТО в Прибалтике, и подчеркнул, что «этот текст вложили ей в голову и она просто его произносит», сообщает RT.
Напомним, ранее Даля Грибаускайте заявила, что сегодня ее страна должна быть готова к нападению со стороны России. При этом президент Литвы обратила внимание на то, что российские войска, которые находятся на границе с Прибалтикой и Польшей, «в десять раз сильнее, чем войска НАТО».
Комментарии