К выходным в Москву придет 30-градусная жара

Погода в российской столице из просто летней к субботе превратится в курортную.

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В Москве и Подмосковье в ближайшие 3 дня ожидается жаркая погода, а к воскресенью в регион придет похолодание, но температура все равно останется комфортной.



В столице в четверг и пятницу синоптики обещают переменную облачность, 21 июня днем воздух прогреется до 24–26 градусов, 22 июня столбики термометров поднимутся до 28–30 градусов выше нуля, а 23 июня температура впервые за это лето перешагнет 30-градусную отметку. Как ожидается, в субботу воздух может раскалиться до плюс 32 градусов.



Жара спадет уже в воскресенье. Кратковременные грозовые дожди с порывами ветра до 12–17 метров в секунду синоптики обещают 24–25 июня, дневные температуры в эти дни не превысят отметку в 20–25 градусов. Метеорологи предупреждают, что, несмотря на теплую погоду, переждать осадки лучше в помещении.