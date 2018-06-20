    Брифинг Марии Захаровой

    К выходным в Москву придет 30-градусная жара

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Валерий Титиевский
    К выходным в Москву придет <nobr>30-градусная</nobr> жара

    К выходным в Москву придет 30-градусная жара

    К выходным в Москву придет <nobr>30-градусная</nobr> жара
  • Фото: РИА Новости © 2018, Валерий Титиевский

    • Погода в российской столице из просто летней к субботе превратится в курортную.

    В Москве и Подмосковье в ближайшие 3 дня ожидается жаркая погода, а к воскресенью в регион придет похолодание, но температура все равно останется комфортной.

    В столице в четверг и пятницу синоптики обещают переменную облачность, 21 июня днем воздух прогреется до 24–26 градусов, 22 июня столбики термометров поднимутся до 28–30 градусов выше нуля, а 23 июня температура впервые за это лето перешагнет 30-градусную отметку. Как ожидается, в субботу воздух может раскалиться до плюс 32 градусов.

    Жара спадет уже в воскресенье. Кратковременные грозовые дожди с порывами ветра до 12–17 метров в секунду синоптики обещают 24–25 июня, дневные температуры в эти дни не превысят отметку в 20–25 градусов. Метеорологи предупреждают, что, несмотря на теплую погоду, переждать осадки лучше в помещении.

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