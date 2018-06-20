Аркадий Укупник рассказал НТВ, как увел жену у лучшего друга

Новым гостем студии «Секрет на миллион» станет заслуженный артист России, певец и композитор Аркадий Укупник. Если на сцене музыкант играет роль обаятельного недотепы, то в реальной жизни он — настоящий ловелас: у него трое детей от трех разных женщин, и каждый раз, когда артист расставался с любимой, уходил сам.
В разговоре с Лерой Кудрявцевой Укупник расскажет, как, будучи сварщиком по профессии, стал композитором, а благодаря Алле Пугачёвой и вовсе запел. Музыкант вспомнит, как приводил на смотрины к Примадонне будущих жен, и откровенно расскажет о причине, по которой сегодня они Аллой Борисовной практически не общаются.
Также артист признается, почему развелся с первой женой и бросил трехлетнего сына Гришу. В студии НТВ Укупник расскажет, почему так и не женился на женщине, которая родила ему дочь Юнну и с чем оставил второго ребенка.
Помимо этого, артист признается, как увел у лучшего друга девушку Наталью, которую считает своей судьбой. Сейчас у пары подрастает дочь Соня. В присутствии Натальи, которая появится в эфире у Леры Кудрявцевой, Укупник расскажет, каково это — быть «под каблуком» у любимой женщины.
Смотрите программу «Секрет на миллион» в субботу, 23 июня в 17:00 на НТВ.
Также артист признается, почему развелся с первой женой и бросил трехлетнего сына Гришу. В студии НТВ Укупник расскажет, почему так и не женился на женщине, которая родила ему дочь Юнну и с чем оставил второго ребенка.
Помимо этого, артист признается, как увел у лучшего друга девушку Наталью, которую считает своей судьбой. Сейчас у пары подрастает дочь Соня. В присутствии Натальи, которая появится в эфире у Леры Кудрявцевой, Укупник расскажет, каково это — быть «под каблуком» у любимой женщины.
Смотрите программу «Секрет на миллион» в субботу, 23 июня в 17:00 на НТВ.
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