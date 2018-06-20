Воспитательницу-садистку из элитного детсада разоблачили благодаря видеонаблюдению

В Барнауле задержали сотрудницу частного детского сада, которая жестоко обращалась с воспитанниками.
По данным следствия, с февраля по май 2018 года воспитательница наказывала детей, запирая их в темных комнатах, вытаскивая из кроватей и применяя физическое насилие. В полицию обратилась мама одного из воспитанников, которая заметила, что сын боится заходить в темные помещения.
Теперь жительнице Барнаула грозит ответственность по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних». Как сообщили в управлении СК по Алтайскому краю, сыщики намерены проверить руководство детсада и других сотрудников учреждения.
Теперь жительнице Барнаула грозит ответственность по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних». Как сообщили в управлении СК по Алтайскому краю, сыщики намерены проверить руководство детсада и других сотрудников учреждения.
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