    Брифинг Марии Захаровой
    Воспитательницу-садистку из элитного детсада разоблачили благодаря видеонаблюдению. Барнаул, дети и подростки, детские сады, жестокость. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВоспитательницу-садистку из элитного детсада разоблачили благодаря видеонаблюдению

    Воспитательницу-садистку из элитного детсада разоблачили благодаря видеонаблюдению

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    <nobr>Воспитательницу-садистку</nobr> из элитного детсада разоблачили благодаря видеонаблюдению

    Воспитательницу-садистку из элитного детсада разоблачили благодаря видеонаблюдению

    <nobr>Воспитательницу-садистку</nobr> из элитного детсада разоблачили благодаря видеонаблюдению

      В Барнауле задержали сотрудницу частного детского сада, которая жестоко обращалась с воспитанниками.

      По данным следствия, с февраля по май 2018 года воспитательница наказывала детей, запирая их в темных комнатах, вытаскивая из кроватей и применяя физическое насилие. В полицию обратилась мама одного из воспитанников, которая заметила, что сын боится заходить в темные помещения.

      Теперь жительнице Барнаула грозит ответственность по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних». Как сообщили в управлении СК по Алтайскому краю, сыщики намерены проверить руководство детсада и других сотрудников учреждения.

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