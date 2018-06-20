Владелец «М.Видео» намерен купить сеть магазинов Media Markt

Холдинг
Media-Saturn договорился с компанией-владельцем сети «М.Видео» о покупке у нее 15% акций сети и передаче ей магазинов Media Markt.
Холдинг Media-Saturn принадлежащий немецкому торговому гиганту Ceconomy, купит 15% акций компании «М.Видео» у группы «Сафмар» и передаст ей свой бизнес в России — сеть магазинов электроники Media Markt. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Ceconomy.
Пресс-служба Ceconomy: «Стоимость покупки составит 258 миллионов евро (на основании текущих курсов валют) в дополнение к передаче „Сафмар“ всего российского бизнеса MediaMarktSaturn».
В компании не исключают, что стоимость сделки может быть снижена на 86 млн евро в зависимости от динамики показателей «М.Видео».
В случае, если сделка будет одобрена регуляторами, ее планируется закрыть к сентябрю 2018 года.
«М.Видео» — крупнейшая по объему продаж сеть магазинов бытовой техники и электроники в России. Группа Михаила Гуцериева «Сафмар» владеет 57,7% акций ритейлера. Ожидается, что сделка поможет Media Markt сохранить присутствие на российском рынке: в последние 4 года сеть терпела в России убытки.
Пресс-служба Ceconomy: «Стоимость покупки составит 258 миллионов евро (на основании текущих курсов валют) в дополнение к передаче „Сафмар“ всего российского бизнеса MediaMarktSaturn».
В компании не исключают, что стоимость сделки может быть снижена на 86 млн евро в зависимости от динамики показателей «М.Видео».
В случае, если сделка будет одобрена регуляторами, ее планируется закрыть к сентябрю 2018 года.
«М.Видео» — крупнейшая по объему продаж сеть магазинов бытовой техники и электроники в России. Группа Михаила Гуцериева «Сафмар» владеет 57,7% акций ритейлера. Ожидается, что сделка поможет Media Markt сохранить присутствие на российском рынке: в последние 4 года сеть терпела в России убытки.
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