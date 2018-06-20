    Брифинг Марии Захаровой
    В Челябинске львица и два пуделя две недели просидели взаперти в авто. животные, цирк, Челябинск. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Челябинске львица и два пуделя две недели просидели взаперти в авто

    В Челябинске львица и два пуделя две недели просидели взаперти в авто

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    • Фото: Карен Даллакян / facebook.com
    В Челябинске львица и два пуделя две недели просидели взаперти в авто

    В Челябинске львица и два пуделя две недели просидели взаперти в авто

    В Челябинске львица и два пуделя две недели просидели взаперти в авто
    • Фото: Карен Даллакян / facebook.com

      • Львица и два пуделя почти две недели пробыли запертыми в автомобиле, который стоял во дворе в Челябинске, сейчас они находятся в приюте для животных.

      Животных в салоне автомобиля обнаружили сотрудники охраны. Львица была заперта в небольшой клетке, а пудели находлись на переднем сидении автомобиля Toyota с госномерами Приморского края. Почти две недели мужчины подкармливали зверей, после чего о находке узнали зоозащитники.

      Карен Даллакян, президент челябинского фонда зоозащиты «Спаси меня»: «Животных во дворе по улице Котина в автомобиле обнаружили местные охранники. Животные находились там почти две недели. Охранники приходили, кормили животных. Львице примерно около 7 месяцев, в машине ей очень жарко, но сам автомобиль не заперт, окна были приоткрыты. Сейчас львица и две собаки переданы на хранение в наш приют».

      Как рассказал Даллавян на своей странице в Facebook, владелец животных уже установлен. Владелец львицы и собак — артист цирка, он направлялся в Казахстан на гастроли, в Челябинске занимается оформлением ветеринарных сопроводительных документов.

      В полиции Челябинска в настоящее время не прокомментировали ситуацию РИА Новости.

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