В США заявили об уязвимости американских авианосцев на Балтике

Американское издания National Interest заявило об уязвимости авианосцев США на Балтике.
Авторы издания подчеркивают, что американские авианосцы класса «Нимиц» и «Форд» слишком громоздкие для ведения боевых действий в Балтийском море.
Особую опасность для авианосцев представляют российские противолодочные крылатые ракеты, базирующиеся и на море, и на суше. Как подчеркнули в The National Interest, у России есть противокорабельные ракеты П-800 «Оникс», которые способны поражать цели от Калининграда до берегов Швеции.
Кроме того, в Калининградской области размещены различные средства ПВО, в том числе зенитно-ракетные комплексы С-300 и С-400. Они будут мешать американским самолетам взлетать с авианосцев.
Особую опасность для авианосцев представляют российские противолодочные крылатые ракеты, базирующиеся и на море, и на суше. Как подчеркнули в The National Interest, у России есть противокорабельные ракеты П-800 «Оникс», которые способны поражать цели от Калининграда до берегов Швеции.
Кроме того, в Калининградской области размещены различные средства ПВО, в том числе зенитно-ракетные комплексы С-300 и С-400. Они будут мешать американским самолетам взлетать с авианосцев.
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