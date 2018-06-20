    Брифинг Марии Захаровой

    В США заявили об уязвимости американских авианосцев на Балтике

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    В США заявили об уязвимости американских авианосцев на Балтике

    В США заявили об уязвимости американских авианосцев на Балтике

    Американское издания National Interest заявило об уязвимости авианосцев США на Балтике.

    Авторы издания подчеркивают, что американские авианосцы класса «Нимиц» и «Форд» слишком громоздкие для ведения боевых действий в Балтийском море.

    Особую опасность для авианосцев представляют российские противолодочные крылатые ракеты, базирующиеся и на море, и на суше. Как подчеркнули в The National Interest, у России есть противокорабельные ракеты П-800 «Оникс», которые способны поражать цели от Калининграда до берегов Швеции.

    Кроме того, в Калининградской области размещены различные средства ПВО, в том числе зенитно-ракетные комплексы С-300 и С-400. Они будут мешать американским самолетам взлетать с авианосцев.

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