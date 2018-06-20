Радикалы распылили слезоточивый газ на заседании Харьковского горсовета

Украинские националисты устроили погром в здании Харьковского городского совета.
Группа радикалов в среду утром попыталась сорвать заседание Харьковского городского совета. Мужчины в футболках националистической организации «Нацкорпус», пытаясь попасть на заседание, затеяли драку с охранниками здания. Те активисты, которым удалось прорваться, начали бросать в здании дымовые шашки и распылили слезоточивый газ.
Как сообщил «Интерфаксу» глава пресс-службы горсовета Юрий Сидоренко, радикалы пришли по указанию бывшего депутата горсовета от Партии регионов Дмитрия Маринина, который сейча выступает против городского головы Геннадия Кернеса.
Юрий Сидоренко, директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета: «Маринин привел 50 человек спортивной наружности, которых попытался провести в зал. У них завязалась потасовка с муниципальной охраной. Кто-то из активистов, кажется, из „Нацкорпуса“, распылил газ, начали кидать в здании дымовые шашки».
Сидоренко уточнил, что радикалам не удалось сорвать заседание, «депутаты кашляют, но сессия продолжается».
Как сообщил «Интерфаксу» глава пресс-службы горсовета Юрий Сидоренко, радикалы пришли по указанию бывшего депутата горсовета от Партии регионов Дмитрия Маринина, который сейча выступает против городского головы Геннадия Кернеса.
Юрий Сидоренко, директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета: «Маринин привел 50 человек спортивной наружности, которых попытался провести в зал. У них завязалась потасовка с муниципальной охраной. Кто-то из активистов, кажется, из „Нацкорпуса“, распылил газ, начали кидать в здании дымовые шашки».
Сидоренко уточнил, что радикалам не удалось сорвать заседание, «депутаты кашляют, но сессия продолжается».
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