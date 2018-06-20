    Брифинг Марии Захаровой

    Глава новгородского Роспотребнадзора попался на взятке услугами стоматолога

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    • Фото: 53.rospotrebnadzor.ru
    Глава новгородского Роспотребнадзора попался на взятке услугами стоматолога

    Глава новгородского Роспотребнадзора попался на взятке услугами стоматолога

    Глава новгородского Роспотребнадзора попался на взятке услугами стоматолога
  • Фото: 53.rospotrebnadzor.ru

    • Руководитель новгородского управления Роспотребнадзора и заслуженный врач РФ Анатолий Росоловский задержан по подозрению в получении взятки.

    По данным следствия, чиновник получил взятку от директора компании «Белгранкорм» за общее покровительство и попустительство по службе. За это коммерсант оплатил Росоловскому дорогостоящее лечение у стоматолога на общую сумму 496 тыс. рублей.

    В отношении руководителя регионального управления Роспотребнадзора и гендиерктора фирмы возбуждены уголовные дела. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения, сообщили в новгородском управлении СК.

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