Глава новгородского Роспотребнадзора попался на взятке услугами стоматолога

Руководитель новгородского управления Роспотребнадзора и заслуженный врач РФ Анатолий Росоловский задержан по подозрению в получении взятки.
По данным следствия, чиновник получил взятку от директора компании «Белгранкорм» за общее покровительство и попустительство по службе. За это коммерсант оплатил Росоловскому дорогостоящее лечение у стоматолога на общую сумму 496 тыс. рублей.
В отношении руководителя регионального управления Роспотребнадзора и гендиерктора фирмы возбуждены уголовные дела. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения, сообщили в новгородском управлении СК.
В отношении руководителя регионального управления Роспотребнадзора и гендиерктора фирмы возбуждены уголовные дела. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения, сообщили в новгородском управлении СК.
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