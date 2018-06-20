Нетаньяху поблагодарил США за «смелое решение» о выходе из СПЧ ООН

Премьер Израиля поддержал решение США выйти из Совета по правам человека (СПЧ) ООН.
Биньямин Нетаньяху заявил, что благодарен президенту Дональду Трампу, госсекретарю Майку Помпео и постпред США при ООН Никки Хейли, которые приняли «смелое решение» и «пошли против лицемерия и лжи».
Нетаньяху в своем Twitter заявил, что сегодня СПЧ ООН «навязчиво фокусируется на Израиле» вместо того, чтобы заниматься режимами, которые систематически нарушают права человека.
Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля: «В течение многих лет СПЧ ООН показывал себя предвзятой, враждебной, антиизраильской организацией, которая предает свою миссию по защите прав человека».
Напомним, о решении Вашингтона выйти из СПЧ ООН Помпео и Хейли объявили 20 июня. В частности, постпред США при ООН назвала Совет «лицемерной организацией, которая превращает права человека в насмешку».
Решение Вашингтона уже раскритиковали в Брюсселе и Москве. Так, в постпредстве РФ при ООН заявил, что США хотели бы «превратить Совет в послушный инструмент продвижения своих интересов и наказания неугодных стран».
Нетаньяху в своем Twitter заявил, что сегодня СПЧ ООН «навязчиво фокусируется на Израиле» вместо того, чтобы заниматься режимами, которые систематически нарушают права человека.
Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля: «В течение многих лет СПЧ ООН показывал себя предвзятой, враждебной, антиизраильской организацией, которая предает свою миссию по защите прав человека».
Напомним, о решении Вашингтона выйти из СПЧ ООН Помпео и Хейли объявили 20 июня. В частности, постпред США при ООН назвала Совет «лицемерной организацией, которая превращает права человека в насмешку».
Решение Вашингтона уже раскритиковали в Брюсселе и Москве. Так, в постпредстве РФ при ООН заявил, что США хотели бы «превратить Совет в послушный инструмент продвижения своих интересов и наказания неугодных стран».
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