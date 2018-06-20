Медведи в байкальских поселках истребляют скот и наводят ужас на людей

Берега Байкала, которые сейчас полны туристов, стали небезопасными. Из тайги к озеру все чаще выходят медведи, численность хищников в последние годы значительно увеличилась. В некоторых районах ситуация настолько серьезная, что местные власти вынуждены дать охотникам разрешение на отстрел нескольких косолапых.
Велотурист снял на камеру, как чуть было не наехал на медведя в Прибайкальском национальном парке. По некоторым данным, только в Ольхонском районе число медведей увеличилось от 12 до 27. Егерю Николаю Николаеву удалось уцелеть после встречи с медведицей и медвежатами.
Николай Николаев, егерь: «Когда я прыгнул на дерево и начал уже лезть, она побежала ко мне».
Жители западного берега пролива Малое Море оказались на осадном положении. Любовь Мореходова этим летом вооружилась и пошла в дозор.
Любовь Мореходова, пенсионерка: «Вот так и хожу с биноклем и ружьем, потому что сейчас очень опасно. Столько развелось медведей, что они нападают на коров. В поселке Курма задавили корову, неподалеку еще трех».
У пенсионерки Марии Намшеевой телята остались без кормилицы. Медведь напал на корову, когда она паслась в перелеске в каких-то десятках метров от дома. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Антона Артемьева.
Николай Николаев, егерь: «Когда я прыгнул на дерево и начал уже лезть, она побежала ко мне».
Жители западного берега пролива Малое Море оказались на осадном положении. Любовь Мореходова этим летом вооружилась и пошла в дозор.
Любовь Мореходова, пенсионерка: «Вот так и хожу с биноклем и ружьем, потому что сейчас очень опасно. Столько развелось медведей, что они нападают на коров. В поселке Курма задавили корову, неподалеку еще трех».
У пенсионерки Марии Намшеевой телята остались без кормилицы. Медведь напал на корову, когда она паслась в перелеске в каких-то десятках метров от дома. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Антона Артемьева.
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