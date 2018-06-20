Власти Киргизии пригласили пострадавших в ДТП у Кремля на бесплатный отдых

Министр внутренних дел Киргизии Кашкар Джунушалиев навестил пострадавших во время наезда такси в центре Москвы, который совершил гражданин этой республики.
Министр внутренних дел Киргизии Кашкар Джунушалиев, навестив пострадавших, выразил сожаление в связи со случившимся происшествием и передал им приглашение главы республики посетить страну и провести там время, передает РИА Новости.
Кашкар Джунушалиев, глава МВД Киргизии: «Хочу пожелать вам скорейшего выздоровления и пригласить в любое удобное для вас время на отдых и реабилитацию в Кыргызскую Республику. Я уверен, что на берегу одного из самых высокогорных озер в мире — озере Иссык-Куль — вы сможете не только отдохнуть, но и набраться сил, впечатлений и найти новых друзей».
Инцидент произошел в конце прошлой недели. Водитель такси не справился с управлением, выехал на тротуар улицы Ильинки и наехал на пешеходов. По уточненным данным, пострадали семь человек (ранее сообщалось о восьми) — два мексиканца, двое граждан Азербайджана, двое россиян и один украинец. Трое пострадавших после наезда такси в центре Москвы находятся в удовлетворительном состоянии в больнице, скоро их выпишут, иностранцев среди них нет.
ЦОДД Москвы сообщил со ссылкой на ГИБДД, что водитель не был пьян. Сам таксист заверяет, что уснул за рулем, так как работал всю предыдущую ночь.
Установлено, что водитель такси — гражданин Киргизии, который находится в России легально и имеет все необходимые для работы документы. Возбуждено уголовное дело. В понедельник суд определит меру пресечения виновнику аварии.
Кашкар Джунушалиев, глава МВД Киргизии: «Хочу пожелать вам скорейшего выздоровления и пригласить в любое удобное для вас время на отдых и реабилитацию в Кыргызскую Республику. Я уверен, что на берегу одного из самых высокогорных озер в мире — озере Иссык-Куль — вы сможете не только отдохнуть, но и набраться сил, впечатлений и найти новых друзей».
Инцидент произошел в конце прошлой недели. Водитель такси не справился с управлением, выехал на тротуар улицы Ильинки и наехал на пешеходов. По уточненным данным, пострадали семь человек (ранее сообщалось о восьми) — два мексиканца, двое граждан Азербайджана, двое россиян и один украинец. Трое пострадавших после наезда такси в центре Москвы находятся в удовлетворительном состоянии в больнице, скоро их выпишут, иностранцев среди них нет.
ЦОДД Москвы сообщил со ссылкой на ГИБДД, что водитель не был пьян. Сам таксист заверяет, что уснул за рулем, так как работал всю предыдущую ночь.
Установлено, что водитель такси — гражданин Киргизии, который находится в России легально и имеет все необходимые для работы документы. Возбуждено уголовное дело. В понедельник суд определит меру пресечения виновнику аварии.
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