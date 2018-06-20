На Урале приставы арестовали смартфон не платившего штрафы и налоги чиновника

В городе Качканаре Свердловской области арестовали мобильный телефон чиновника, который отказывался оплачивать задолженности по штрафам, налогам и услугам ЖКХ.

Как сообщает региональное управление Федеральной службы судебных приставов (ФСПП), в отношении местного чиновника возбужден ряд исполнительных производств, в том числе о взыскании задолженности около 10 тысяч рублей за жилищно-коммунальные услуги, о взыскании налогов и сборов на 28 тысяч рублей, а также административных штрафов на общую сумму порядка 13 тысяч рублей.



Качканарский чиновник обещал в ближайшее время расплатиться, но деньги так и не поступили. Судебные приставы вместе с сотрудниками налоговой службы поехали на работу к должнику, чтобы обратить взыскание на его заработную плату. Исполнительные документы были направлены в бухгалтерию организации для удержания сумм из дохода неплательщика, кроме того, был наложен арест на смартфон. Сообщается, что аппарат чиновник путем самореализации «выкупил», частично погасив задолженность.