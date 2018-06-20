В Раде Хмельницкого назвали «агентом Путина» и решили переименовать город

Сьогодні в порядку денному Ради — перейменування міста Переяслав-Хмельницький. Другу частину назви треба прийняти,… Опубликовано Игорем Поповым 18 июня 2018 г.

Как написал Попов на своей странице в Facebook, в повестку дня Верховной рады Украины включен вопрос о переименовании города Переяслав-Хмельницкий, чтобы исключить из него упоминание о гетмане Богдане Хмельницком, который пошел на воссоединение русских земель — Московского царства и Малороссии. По мнению Игоря Попова, вторую часть названия надо убрать, потому что «Хмельницкий оказался скрытым коммунистом и агентом Путина».Попов считает, что на переименовании Переяслав-Хмельницкого останавливаться не стоит, необходимо убрать эту фамилию и из других топонимов, например, вернуть старое название улице Хмельницкого в Киеве, а также поменять голову памятника Хмельницкому на более политкорректную и развернуть коня.Бывший вице-спикер Рады, националист Николай Томенко, не согласен с Поповым. «Игорь, не пиши исторических глупостей. У нас есть город Хмельницкий, а исторический город Переяслав знаменит еще с княжеских времен! А потом политбюро ЦК КПСС (точнее, президиум ВС СССР и ЦК КП (б) У) по случаю юбилея Переяславской рады переименовали этот город и переписали нашу историю, мол, украинцы отдавали жизнь, чтобы жить под Россией, вот и Переяслав-Хмельницкий тому подтверждение», — объяснил Томенко в комментариях к посту причину переименования города.