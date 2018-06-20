    В Крыму 5 человек погибли при столкновении КамАЗа с иномаркой

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    • Фото: Ксения Милютина / vk.com
    В Крыму 5 человек погибли при столкновении КамАЗа с иномаркой

    В Крыму 5 человек погибли при столкновении КамАЗа с иномаркой

    В Крыму 5 человек погибли при столкновении КамАЗа с иномаркой
  • Фото: Ксения Милютина / vk.com

    • Сотрудники крымского управления МЧС РФ и инспекторы ГИБДД выясняют обстоятельства крупного ДТП, которое произошло в 18 километрах от Симферополя.

    Как сообщается на сайте регионального управления МЧС, на трассе Симферополь — Николаевка столкнулись легковой автомобиль Toyota Corolla и КамАЗ. Трагедия произошла в окрестностях села Лекарственное.

    Как передает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах Республики Крым, 5 человек погибли. На место ЧП были направлены службы экстренного реагирования. Всего в ликвидации последствий катастрофы задействованы 20 человек и 7 единиц техники, в том числе 8 человек личного состава и 2 единицы техники от МЧС.

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