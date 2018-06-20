    The Guardian: Россия стала замечательным местом для ЧМ-2018

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    The Guardian: Россия стала замечательным местом для ЧМ-2018

    The Guardian: Россия стала замечательным местом для <nobr>ЧМ-2018</nobr>

    В британской прессе появилась информация, что болельщики английской футбольной сборной по итогам ЧМ-2018 изменят свои взгляды на Россию в самую лучшую сторону.

    В лондонской газете The Guardian вышла статья с заголовком «10 вещей, которые мы извлекли из матчей первого раунда чемпионата мира». В самом начале этой заметки сообщается, что «Россия может быть замечательным местом проведения чемпионата мира».

    «Политическая напряженность и все другие проблемы в отношениях с российскими властями никуда не денутся, когда чемпионат мира покинет город (Москву — прим. НТВ.Ru), но, похоже, многие люди уедут из России с прекрасными воспоминаниями и изменившимся взглядом на страну», — говорится в материале.

    По мнению издания, «Россия демонстрирует самое лучшее, самое улыбчивое выражение лица» во время проведения ЧМ-2018. Как пишет The Guardian, россияне «рады приветствовать турнир и болельщиков», что в большинстве случаев «находит позитивные отклики» у гостей турнира. Автор статьи отмечает, что «Москва стала узловым центром для фанатов, десятки тысяч человек совершают в российскую столицу челночные рейсы на пару ночей между играми и создают атмосферу карнавала».

    Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля, матчи проводятся в 11 городах. Накануне наша сборная победила команду Египта в матче группового этапа, обеспечив себе выход в плей-офф. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу россиян.


    ❗3:1! Сборная России одержала блестящую победу над Египтом и завоевала путевку в плей-офф ЧМ-2018! Мы ждали этого 32 года ❗ Игра была 🔥🔥🔥.

    Опубликовано НТВ 19 июня 2018 г.
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