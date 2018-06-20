Sorry, Russland: немецкая пресса изменила отношение к российской сборной и извинилась

Успехом российской команды сегодня поражена западная пресса. После блестящей победы нашей футбольной сборной над египтянами со счетом 3:1 немецкое издание Der Spiegel вышло с заголовком, в котором журналисты извиняются перед Россией и признают, что нашу команду недооценили.
Ранее в материале про матч Россия — Саудовская Аравия комментаторы утверждали, что, несмотря на крупную победу, хозяева турнира не смогут выйти из группы. «Прости, Россия, мы были неправы», — сообщает Der Spiegel. «Мы должны это признать, мы недооценили хозяев чемпионата. После второй игры все выглядит иначе, Россия разбила Египет со счетом 3:1 и преподала нам урок», — пишет автор статьи.
Матчем с командой Египта на арене в Санкт-Петербурге наша страна открыла второй круг группового этапа. Накануне с неожиданным результатом в Москве и Саранске отыграла группа H. Япония обошла Колумбию со счетом 2:1, а Сенегал с таким же результатом победил Польшу. Поражение фаворитов группы уже называют сенсационным.
Матчем с командой Египта на арене в Санкт-Петербурге наша страна открыла второй круг группового этапа. Накануне с неожиданным результатом в Москве и Саранске отыграла группа H. Япония обошла Колумбию со счетом 2:1, а Сенегал с таким же результатом победил Польшу. Поражение фаворитов группы уже называют сенсационным.
❗3:1! Сборная России одержала блестящую победу над Египтом и завоевала путевку в плей-офф ЧМ-2018! Мы ждали этого 32 года ❗ Игра была 🔥🔥🔥.Опубликовано НТВ 19 июня 2018 г.
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