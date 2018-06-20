Израильские военные засекли пуски около 30 ракет из сектора Газа

Израильские военные в ночь на среду засекли пуски порядка 30 ракет из сектора Газа. Об этом сообщили в
пресс-службе Армии обороны Израиля.
Из сообщения пресс-службы: «Прошлой ночью были зафиксированы примерно 30 пусков из сектора Газа в направлении Израиля. Семь из них были перехвачены системами противоракетной обороны „Железный купол“, по меньшей мере три упали в пределах сектора Газа».
В ответ на обстрелы израильские ВВС атаковали 25 объектов в палестинском анклаве, которые имеют военное назначение и принадлежат движению ХАМАС, передает РИА Новости. Именно на него Израиль возлагает ответственность за обстрелы.
В ответ на обстрелы израильские ВВС атаковали 25 объектов в палестинском анклаве, которые имеют военное назначение и принадлежат движению ХАМАС, передает РИА Новости. Именно на него Израиль возлагает ответственность за обстрелы.
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