В ЕС заявили, что выход США из СПЧ ООН подрывает их роль защитника демократии

Решение Соединённых Штатов о выходе из Совета ООН по правам человека подрывает их роль защитника демократии в мире. Об этом говорится в распространенном в Брюсселе заявлении официального представителя внешнеполитической службы Евросоюза Майи Косьянчич.
Майя Косьянчич, официальный представитель внешнеполитической службы ЕС: «Сегодняшнее решение рискует подорвать роль США в качестве защитника и чемпиона демократии на мировой арене. Европейский союз несмотря ни на что продолжит защищать права человека и фундаментальные свободы в многостороннем формате или по всему миру, в том числе в сотрудничестве с США, когда это возможно».
С критикой решения США выступили и в российском постпредстве, назвав аргементацию Вашингтона циничной, передает РИА Новости.
Из заявления постпредства РФ при ООН: «Видимо, США хотелось бы превратить Совет в послушный инструмент продвижения своих интересов и наказания неугодных стран. На этом фоне циничными представляются попытки США обвинить в политизации работы Совета и в провале своей инициативы практически весь мир, включая своих же традиционных союзников».
Ранее сообщалось, что постпред США при ООН Никки Хейли заявила о выходе страны из СПЧ ООН, назвав Совет «лицемерной организации, которая превращает права человека в насмешку».
С критикой решения США выступили и в российском постпредстве, назвав аргементацию Вашингтона циничной, передает РИА Новости.
Из заявления постпредства РФ при ООН: «Видимо, США хотелось бы превратить Совет в послушный инструмент продвижения своих интересов и наказания неугодных стран. На этом фоне циничными представляются попытки США обвинить в политизации работы Совета и в провале своей инициативы практически весь мир, включая своих же традиционных союзников».
Ранее сообщалось, что постпред США при ООН Никки Хейли заявила о выходе страны из СПЧ ООН, назвав Совет «лицемерной организации, которая превращает права человека в насмешку».
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