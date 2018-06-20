Тренер сборной Египта назвал причины поражения в матче с Россией

Сборная Египта провела хороший матч против россиян, но провалила
15-минутный отрезок во втором тайме. С таким заявлением выступил главный тренер египтян Эктор Купер.
Эктор Купер, главный тренер сборной Египта: «Мы провели очень хороший первый тайм. 94 минуты продолжался матч. И у нас было только 10–12 плохих минут во втором тайме. Иногда такое случается. Мы допустили ошибки и недостаточно хорошо сыграли в обороне».
При этом он отметил, что сборная России проявила себя как работоспособная команда: игроки много бегали и закрывали противнику пространство, передает РИА Новости.
Сборная России победила команду Египта в матче группового этапа ЧМ-2018, обеспечив себе выход в плей-офф. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу россиян. Счет в матче был открыт благодаря автоголу капитана египтян Ахмеда Фатхи. На 59-й минуте ворота противника поразил Денис Черышев, а спустя всего три минуты отличился Артём Дзюба. Единственный мяч в ворота Игоря Акинфеева на 73-й минуте сумел отправить звездный нападающий египтян Мохамед Салах.
При этом он отметил, что сборная России проявила себя как работоспособная команда: игроки много бегали и закрывали противнику пространство, передает РИА Новости.
Сборная России победила команду Египта в матче группового этапа ЧМ-2018, обеспечив себе выход в плей-офф. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу россиян. Счет в матче был открыт благодаря автоголу капитана египтян Ахмеда Фатхи. На 59-й минуте ворота противника поразил Денис Черышев, а спустя всего три минуты отличился Артём Дзюба. Единственный мяч в ворота Игоря Акинфеева на 73-й минуте сумел отправить звездный нападающий египтян Мохамед Салах.
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