    О России с любовью: гостеприимство растопило сердца иностранных болельщиков. спецрепортаж Итогов дня, фанаты, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВО России с любовью: гостеприимство растопило сердца иностранных болельщиков

    О России с любовью: гостеприимство растопило сердца иностранных болельщиков

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    О России с любовью: гостеприимство растопило сердца иностранных болельщиков

    О России с любовью: гостеприимство растопило сердца иностранных болельщиков

    О России с любовью: гостеприимство растопило сердца иностранных болельщиков

      Чемпионат мира — это не только спортивный праздник, но и время, когда развенчиваются мифы. Западные СМИ предупреждали фанатов об опасностях, которые подстерегают их в России. Но у решившихся на поездку болельщиков сложилось иное мнение. Все они отметили теплый прием и дружелюбие россиян. Кому же было выгодно раздувать миф о плохой подготовке стадионов и агрессивных русских фанатах?

      В первую очередь, СМИ предупреждали о русских ультрас и пугали российской полицией. На деле оказалось, что хорошей игре и победе все радуются одинаково, независимо от национальности.

      Футболист и депутат Валерий Газаев признался, что удивление иностранцев ему приятно, но он на него и рассчитывал.

      Валерий Газзаев, депутат: «Сегодня та риторика, которая была до чемпионата мира, особенно политического характера, — поменялась. Все видят, что страна открытая, страна, которая несмотря на санкционную политику, несмотря на всю эту информацию негативного характера, — она живет, процветает, радуется жизни, проводит чемпионаты».

      Многие признаются — предрассудки относительно России на Западе есть. Но, приехав в страну, они увидели, что страшные рассказы не имеют ничего общего с действительностью.

      Фабио Флексо      , бразильский журналист: «Людям надо увидеть страну, и только потом говорить о ней. Не раньше. Нужно приехать и увидеть».

      Подробности — в видеоматериале.

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