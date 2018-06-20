Футболисты сборной России четко понимали, как нужно действовать в игре с египтянами. И им все удалось. С таким заявление выступил по итогам матча главный тренер российской команды Станислав Черчесов.
Черчесов отметил, что команда умело воспользовалась тем, что египтяне стали действовать торопливо после автогола, передает ТАСС.
Станислав Черчесов, главный тренер сборной России: «Все команды умеют играть 45 минут, но чем дальше игра длится, тем сложнее. Мы сами испытали это на своей шкуре в контрольных матчах с аргентинцами и бразильцами. Соперник стал торопиться после пропущенного гола, мы воспользовались, и забили еще пару голов. Жалко, что пропустили, но главное — три очка и радость наших людей».
Сборная России победила команду Египта в матче группового этапа ЧМ-2018, обеспечив себе выход в плей-офф. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу россиян. Счет в матче был открыт благодаря автоголу капитана египтян Ахмеда Фатхи. На 59-й минуте разрыв увеличился благодаря Денису Черышеву, а спустя всего три минуты отличился Артём Дзюба. Единственный мяч в ворота Игоря Акинфеева на 73-й минуте сумел отправить звездный нападающий египтян Мохамед Салах.
Сайт НТВ.Ru вел текстовую трансляцию встречи.
Станислав Черчесов, главный тренер сборной России: «Все команды умеют играть 45 минут, но чем дальше игра длится, тем сложнее. Мы сами испытали это на своей шкуре в контрольных матчах с аргентинцами и бразильцами. Соперник стал торопиться после пропущенного гола, мы воспользовались, и забили еще пару голов. Жалко, что пропустили, но главное — три очка и радость наших людей».
Сборная России победила команду Египта в матче группового этапа ЧМ-2018, обеспечив себе выход в плей-офф. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу россиян. Счет в матче был открыт благодаря автоголу капитана египтян Ахмеда Фатхи. На 59-й минуте разрыв увеличился благодаря Денису Черышеву, а спустя всего три минуты отличился Артём Дзюба. Единственный мяч в ворота Игоря Акинфеева на 73-й минуте сумел отправить звездный нападающий египтян Мохамед Салах.
Сайт НТВ.Ru вел текстовую трансляцию встречи.
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