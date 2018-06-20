Президент Литвы призвала готовиться к российскому «вторжению»

Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила о готовности защищаться в случае военного «вторжения» России.
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В интервью немецкому журналу Spiegel Грибаускайте заявила о «значительной вероятности» нападения России на Литву.
Даля Грибаускайте, президент Литвы: «Если мы покажем, что можем и хотим защитить себя, тогда никто не нападет на нас. Мы должны быть готовы: психически, политически, технологически, сердцем и душой».
Она также заявила, что западные страны недооценивают Россию и относятся к ней излишне мягко.
Даля Грибаускайте: «Только когда на них нападают и они замечают, что Россия вмешивается в их интересы, шпионит за ними или манипулирует их выборами, они просыпаются».
Отметим, что президент Литвы не раз заявляла о некой угрозе со стороны России. При этом Москва неоднократно подчеркивала, что не имеет каких-либо враждебных планов, а вооружения у границ страны размещены исключительно в оборонительных целях.
Даля Грибаускайте, президент Литвы: «Если мы покажем, что можем и хотим защитить себя, тогда никто не нападет на нас. Мы должны быть готовы: психически, политически, технологически, сердцем и душой».
Она также заявила, что западные страны недооценивают Россию и относятся к ней излишне мягко.
Даля Грибаускайте: «Только когда на них нападают и они замечают, что Россия вмешивается в их интересы, шпионит за ними или манипулирует их выборами, они просыпаются».
Отметим, что президент Литвы не раз заявляла о некой угрозе со стороны России. При этом Москва неоднократно подчеркивала, что не имеет каких-либо враждебных планов, а вооружения у границ страны размещены исключительно в оборонительных целях.
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