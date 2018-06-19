    Госдеп: США выступают за более крепкие отношения с Россией

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    Госдеп: США выступают за более крепкие отношения с Россией

    Госдеп: США выступают за более крепкие отношения с Россией

    Соединённые Штаты выступают за более крепкие отношения с Россией. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт.

    Хезер Науэрт, представитель Госдепа: «Мы, конечно, предпочли бы, чтобы у нас были более крепкие отношения с Россией».

    При этом Науэрт отказалась комментировать встречу американского лидера Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Представитель Госдепартамента отметила, что этот вопрос находится в ведении Белого дома, передает ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что возможность встречи Путина и Трампа до саммита НАТО не рассматривается.

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