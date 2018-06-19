    На станции метро в Лондоне произошел взрыв

    1 комментарий

    На станции метро в Лондоне произошел взрыв

    На станции метро в Лондоне произошел взрыв

    Небольшой взрыв произошел на станции лондонского метрополитена Southgate. Об этом сообщается в Twitter Скотленд-Ярда.

    По информации полиции, инцидент произошел около 19:03 по местному времени (21:03 мск). В данный момент стражи порядка пытаются установить, что стало причиной взрыва.

    По предварительной информации, в результате ЧП никто серьезно не пострадал.

    Ранее полиция сообщила об обнаружении на станции Southgate подозрительного объекта.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru