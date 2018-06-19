На станции метро в Лондоне произошел взрыв

Небольшой взрыв произошел на станции лондонского метрополитена Southgate. Об этом сообщается в Twitter Скотленд-Ярда .

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По информации полиции, инцидент произошел около 19:03 по местному времени (21:03 мск). В данный момент стражи порядка пытаются установить, что стало причиной взрыва.



По предварительной информации, в результате ЧП никто серьезно не пострадал.



Ранее полиция сообщила об обнаружении на станции Southgate подозрительного объекта.

