Иран обвинил США в создании сложностей на нефтяном рынке

Соединённые Штаты политизировали ситуацию на нефтяном рынке, введя санкции против Ирана и Венесуэлы. Об этом заявил министр нефти Ирана Бижан Зангане.
Бижан Зангане, министр нефти Ирана: «Важная вещь, которую я хочу подчеркнуть: ОПЕК — это не американская организация. ОПЕК — это не организация, которая должна получать инструкции от президента Трампа и следовать им. Президент Трамп думает, что может приказывать ОПЕК делать что-то, и он создал сложности на рынке, введя санкции против важных производителей нефти, — и теперь просит ОПЕК и ожидает, что ОПЕК что-то изменит для достижения лучшей цены».
Зангане добавил, что, по его мнению, на предстоящей встрече ОПЕК в Вене не удастся достигнуть договоренности об увеличении нефтедобычи, передает «Интерфакс».
Ранее СМИ сообщали, что Ирак, Иран и Венесуэла собираются наложить вето на предложение об увеличении добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+. С такой инициативой выступают Россия и Саудовская Аравия. Глава Минэнерго РФ Александр Новак ранее отмечал, что речь идет только о третьем квартале этого года. С этого времени должны начать действовать американские санкции против Ирана, и нефтяное предложение от этой страны сократится. Кроме того, сейчас уменьшились объемы добычи в Венесуэле.
Зангане добавил, что, по его мнению, на предстоящей встрече ОПЕК в Вене не удастся достигнуть договоренности об увеличении нефтедобычи, передает «Интерфакс».
Ранее СМИ сообщали, что Ирак, Иран и Венесуэла собираются наложить вето на предложение об увеличении добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+. С такой инициативой выступают Россия и Саудовская Аравия. Глава Минэнерго РФ Александр Новак ранее отмечал, что речь идет только о третьем квартале этого года. С этого времени должны начать действовать американские санкции против Ирана, и нефтяное предложение от этой страны сократится. Кроме того, сейчас уменьшились объемы добычи в Венесуэле.
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