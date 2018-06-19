Трамп обнял американский флаг после выступления в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп после выступления в Вашингтоне крепко обнял американский флаг.

Инцидент произошел после его выступления по случаю 75-летия Национальной федерации независимых предпринимателей. Трансляцию с мероприятия вел Белый дом.



Завершив свою речь и поблагодарив аудиторию, Дональд Трамп сначала поддержал собравшихся аплодисментами, а затем подошел к одному из установленных на сцене американскому флагу. Улыбнувшись аудитории, он заключил в крепкие объятия закрепленный на флагштоке флаг.



Это не первый раз, когда Трамп проявляет свои нежные чувства к звездно-полосатому знамени. Он уже был запечатлен в такой момент во время своих выступлений во Флориде в рамках предвыборной кампании осенью 2016-го.