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    Трамп обнял американский флаг после выступления в Вашингтоне. Вашингтон, курьезы, США, Трамп Дональд. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВТрамп обнял американский флаг после выступления в Вашингтоне

    Трамп обнял американский флаг после выступления в Вашингтоне

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    • Фото: @markknolle /twitter.com
    Трамп обнял американский флаг после выступления в Вашингтоне

    Трамп обнял американский флаг после выступления в Вашингтоне

    Трамп обнял американский флаг после выступления в Вашингтоне
    • Фото: @markknolle /twitter.com

      • Президент США Дональд Трамп после выступления в Вашингтоне крепко обнял американский флаг.

      Инцидент произошел после его выступления по случаю 75-летия Национальной федерации независимых предпринимателей. Трансляцию с мероприятия вел Белый дом.

      Завершив свою речь и поблагодарив аудиторию, Дональд Трамп сначала поддержал собравшихся аплодисментами, а затем подошел к одному из установленных на сцене американскому флагу. Улыбнувшись аудитории, он заключил в крепкие объятия закрепленный на флагштоке флаг.

      Это не первый раз, когда Трамп проявляет свои нежные чувства к звездно-полосатому знамени. Он уже был запечатлен в такой момент во время своих выступлений во Флориде в рамках предвыборной кампании осенью 2016-го.

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