СМИ: США намерены выйти из Совета ООН по правам человека

Администрация президента США в ближайшее время объявит о выходе из Совета ООН по правам человека. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
По данным источников издания, госсекретарь США Майк Помпео и посол США в ООН Никки Хейли огласят решение о выходе из Совета ООН по правам человека во вторник. Ожидается, что их заявление будет сделано в 17:00 по местному времени (полночь по Москве). Официальных комментариев из Вашингтона по этой теме пока не поступало.
Между тем Bloomberg считает этот шаг ожидаемым, так как американские власти неоднократно выступали с критикой Совета ООН по правам человека. В частности, в Вашингтоне обвиняли этот орган предвзятым по отношению к США и Израилю. Кроме того, в 2017-м Хейли призывала исключить из Совета некоторые государства-участники, в которых регулярно нарушают права человека. А в 2006-м советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон и вовсе выступал против создания этого органа.
Между тем Bloomberg считает этот шаг ожидаемым, так как американские власти неоднократно выступали с критикой Совета ООН по правам человека. В частности, в Вашингтоне обвиняли этот орган предвзятым по отношению к США и Израилю. Кроме того, в 2017-м Хейли призывала исключить из Совета некоторые государства-участники, в которых регулярно нарушают права человека. А в 2006-м советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон и вовсе выступал против создания этого органа.
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