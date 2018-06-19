Пожар в жилом доме в центре Ростова-на-Дону локализован

Пожарным удалось справиться с крупным возгоранием в жилом доме в центре
Ростова-на-Дону.
Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 17:01 мск. Загорелся жилой дом на улице 1-я Линия. Пламя охватило 400 квадратных метров, из здания эвакуировали 70 жильцов, никто из них не пострадал. Возгоранию был присвоен четвертый ранг сложности.
Спасателям удалось локализовать пожар в 19:51 мск. Но жильцы, по словам мэра города Виталия Кушнарёва, смогут вернуться в свои квартиры не раньше следующего утра. Им будут предоставлены места в пункте временного размещения.
Виталий Кушнарёв: «Обратились 78 семей — 189 человек. Людей разместят в пункте временного размещения в школе 26 по улице Листопадова Пролетарского района, там будет организовано горячее питание. Для семей с детьми предоставлены палаты в больнице. Всего в доме проживает 331 человек».
По его словам, в доме, где произошел пожар, введен локальный режим ЧС. Жильцы смогут получить от властей единовременную материальную помощь за утраченное при возгорании имущество в размере 50 тысяч на каждую семью.
В свою очередь замглавы администрации города Александр Скрябин заявил, что после ликвидации возгорания на месте до утра будут дежурить три пожарных расчета. На встрече с ним жильцы объяснили, что многие из них оставили квартиры открытыми и не успели забрать даже документы. Но он заверил, что никого посторонних в здании не будет, а возвращаться в дом нельзя, пока Роспотребнадзор не проверит помещения на загазованность.
Спасателям удалось локализовать пожар в 19:51 мск. Но жильцы, по словам мэра города Виталия Кушнарёва, смогут вернуться в свои квартиры не раньше следующего утра. Им будут предоставлены места в пункте временного размещения.
Виталий Кушнарёв: «Обратились 78 семей — 189 человек. Людей разместят в пункте временного размещения в школе 26 по улице Листопадова Пролетарского района, там будет организовано горячее питание. Для семей с детьми предоставлены палаты в больнице. Всего в доме проживает 331 человек».
По его словам, в доме, где произошел пожар, введен локальный режим ЧС. Жильцы смогут получить от властей единовременную материальную помощь за утраченное при возгорании имущество в размере 50 тысяч на каждую семью.
В свою очередь замглавы администрации города Александр Скрябин заявил, что после ликвидации возгорания на месте до утра будут дежурить три пожарных расчета. На встрече с ним жильцы объяснили, что многие из них оставили квартиры открытыми и не успели забрать даже документы. Но он заверил, что никого посторонних в здании не будет, а возвращаться в дом нельзя, пока Роспотребнадзор не проверит помещения на загазованность.
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