    Россия — Египет. Текстовая трансляция

    Пожар в жилом доме в центре Ростова-на-Дону локализован

    1 комментарий
    • Фото: rostovnadonu /vk.com
    Пожар в жилом доме в центре <nobr>Ростова-на-Дону</nobr> локализован

    Пожар в жилом доме в центре Ростова-на-Дону локализован

    Пожар в жилом доме в центре <nobr>Ростова-на-Дону</nobr> локализован
  • Фото: rostovnadonu /vk.com

    • Пожарным удалось справиться с крупным возгоранием в жилом доме в центре Ростова-на-Дону.

    Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 17:01 мск. Загорелся жилой дом на улице 1-я Линия. Пламя охватило 400 квадратных метров, из здания эвакуировали 70 жильцов, никто из них не пострадал. Возгоранию был присвоен четвертый ранг сложности.

    Спасателям удалось локализовать пожар в 19:51 мск. Но жильцы, по словам мэра города Виталия Кушнарёва, смогут вернуться в свои квартиры не раньше следующего утра. Им будут предоставлены места в пункте временного размещения.

    Виталий Кушнарёв: «Обратились 78 семей — 189 человек. Людей разместят в пункте временного размещения в школе 26 по улице Листопадова Пролетарского района, там будет организовано горячее питание. Для семей с детьми предоставлены палаты в больнице. Всего в доме проживает 331 человек».

    По его словам, в доме, где произошел пожар, введен локальный режим ЧС. Жильцы смогут получить от властей единовременную материальную помощь за утраченное при возгорании имущество в размере 50 тысяч на каждую семью.

    В свою очередь замглавы администрации города Александр Скрябин заявил, что после ликвидации возгорания на месте до утра будут дежурить три пожарных расчета. На встрече с ним жильцы объяснили, что многие из них оставили квартиры открытыми и не успели забрать даже документы. Но он заверил, что никого посторонних в здании не будет, а возвращаться в дом нельзя, пока Роспотребнадзор не проверит помещения на загазованность.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru