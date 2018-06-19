Невский проспект на время превратился в футбольное поле

Накануне решающего матча Россия — Египет в Петербурге провели акцию «Футбол в четырех стихиях».

Сегодня тротуар Невского проспекта рядом с Гостиным двором на час превратился в зеленое поле, на котором встретились болельщики нашей национальной сборной и питерские чиновники.



Инициаторы проекта «Футбол в четырех стихиях» еще раз попытались убедить скептиков в том, что забивать голы можно где угодно. И размеры площадки тут не важны. Правда, мяч всё же улетал за пределы и даже однажды чуть не угодил на проезжую часть.



В итоге результат игры ничья — 6:6. Во время акции председатель комитета по физической культуре и спорту передал фанатам горшок с землей, которую журналисты привезли из Уругвая. Страны, в которой в 1930 году впервые прошел чемпионат мира по футболу.



Горшок с землей станет экспонатом музея футбола, который в дни проведения мундиаля открылся в Гостином дворе. По словам болельщиков, они надеются, что этот подарок принесет удачу России.