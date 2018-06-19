Египтяне болеют за своих, несмотря на ветер и дождь в Петербурге

Уже совсем скоро на «Стадионе Санкт-Петербург» начнется решающий матч Россия — Египет. Игра обещает быть интересной, поскольку обеим сборным жизненно важно выйти победителями из этой встречи.

Кстати, плохая погода, похоже, стала секретным оружием наших соотечественников. В Северной столице резко похолодало и прошел ливень. Тем не менее главный синоптик города Александр Колесов обещал, что до начала матча дождь закончится.



Похоже, в этом уверены и в Международной федерации футбола, поскольку крышу над стадионом решили не закрывать. У арены на Крестовском острове будут дежурить 13 бригад «Водоканала». С помощью гидродинамических машин они будут следить, чтобы не затопило ливневые канализации.



Тем временем в фан-зоне на Конюшенной площади дождь немного распугал египетских болельщиков. Диджеи пытались разогревать публику как могли, но это не помогло. Остались в основном русские. Кстати, они активно поддерживали египетских друзей.



Египтяне поддерживают свою сборную и надеются на главную египетскую силу — Мохаммеда Салаха. Наши, соответственно, болеют за Дзюбу, Черышева и Головина. Как для России, так и для Египта эта встреча в Петербурге решающая. Обоим командам нужно обязательно выигрывать: России, чтобы выйти из группы, а нашим соперникам — чтобы не улететь в Каир.



Подробности передает корреспондент НТВ Антон Зыков.