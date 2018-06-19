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    На юго-западе Питера массовое ДТП: есть погибшие и раненые. ДТП, Санкт-Петербург. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа юго-западе Питера массовое ДТП: есть погибшие и раненые

    На юго-западе Питера массовое ДТП: есть погибшие и раненые

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    На <nobr>юго-западе</nobr> Питера массовое ДТП: есть погибшие и раненые

    На юго-западе Питера массовое ДТП: есть погибшие и раненые

    На <nobr>юго-западе</nobr> Питера массовое ДТП: есть погибшие и раненые

      На Петергофском шоссе произошла серьезная дорожная авария с участием двух автомобилей и маршрутного автобуса.

      Недалеко от гольф-клуба столкнулись Honda Civic маршрутный автобус и Audi Q5. Очевидцы сообщают о трех погибших, включая детей. Пострадали и несколько пассажиров маршрутного автобуса. Число жертв пока уточнятся.

      От сильного удара белая Honda превратилась в груду металла. У маршрутки разбита передняя часть. При этом Audi съехал в кювет. На месте работают врачи скорой помощи и МЧС. Движение на участке парализовано.

      Как пишут очевидцы в соцсетях, аварию спровоцировал водитель Honda Civic. Он вылетел на встречку, зацепил маршрутку, которую в свою очередь развернуло в Audi. Отметим, что официальные ведомства пока ДТП не комментируют.

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