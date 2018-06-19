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    Берлин и Париж выступили за продолжение диалога по Украине в нормандском формате

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    Берлин и Париж выступили за продолжение диалога по Украине в нормандском формате

    Берлин и Париж выступили за продолжение диалога по Украине в нормандском формате

    Германия и Франция намерены продолжать работу по урегулированию конфликта в Донбассе в рамках нормандского формата.

    Об этом говорится в заявлении, которое было подписано в правительственной резиденции ФРГ Мезеберг по итогам встречи германо-французского совета министров. Лидеры стран Ангела Меркель и Эммануэль Макрон продолжат диалог с Москвой и Киевом в нормандском формате, чтобы облегчить реализацию минских соглашений для урегулирования кризиса на Украине, передает ТАСС.

    Из заявления: «Франция и Германия приняли решение продолжить вместе с Украиной и Россией усилия в нормандском формате, чтобы облегчить выполнение минских договоренностей для стабилизации ситуации на востоке Украины и сохранения ее территориальной целостности».

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