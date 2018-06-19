Берлин и Париж выступили за продолжение диалога по Украине в нормандском формате

Германия и Франция намерены продолжать работу по урегулированию конфликта в Донбассе в рамках нормандского формата.
Об этом говорится в заявлении, которое было подписано в правительственной резиденции ФРГ Мезеберг по итогам встречи германо-французского совета министров. Лидеры стран Ангела Меркель и Эммануэль Макрон продолжат диалог с Москвой и Киевом в нормандском формате, чтобы облегчить реализацию минских соглашений для урегулирования кризиса на Украине, передает ТАСС.
Из заявления: «Франция и Германия приняли решение продолжить вместе с Украиной и Россией усилия в нормандском формате, чтобы облегчить выполнение минских договоренностей для стабилизации ситуации на востоке Украины и сохранения ее территориальной целостности».
Из заявления: «Франция и Германия приняли решение продолжить вместе с Украиной и Россией усилия в нормандском формате, чтобы облегчить выполнение минских договоренностей для стабилизации ситуации на востоке Украины и сохранения ее территориальной целостности».
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