Меркель и Макрон созывают срочный саммит по миграционному кризису

За девять дней до саммита ЕС Ангела Меркель спешно пытается найти общеевропейское решение миграционного кризиса. Именно такое требование выдвинул ей партнер по партийному союзу Хорст Зеехофер. После того как Италия отказалась принять гуманитарное судно с очередной партий беженцев, споры вокруг этой проблемы вспыхнули в Европе с новой силой. А в Германии даже возникла угроза раскола правящей коалиции.
Сегодня Ангела Меркель встречалась с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Они договорились, что Берлин, Париж при участии Рима и Мадрида должны срочно провести специальный саммит по миграции. Именно поэтому на переговоры срочно прибыл также глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, чтобы попытаться с Меркель и Макроном найти выход из миграционного кризиса, который уже привел к смене режима в ряде европейских государств.
Ангела Меркель, канцлер ФРГ: «Мы открываем новую главу инициатив Европейского союза и германо-французского сотрудничества. Конечно, все, что здесь было достигнуто, требует дальнейшей проработки».
Как отмечает европейский обозреватель НТВ Вадим Глускер, Меркель пытается проявить небывалую дипломатическую активность. И дело не только в том, что ей нужно спасать правящую коалицию, а в том, что ситуация кардинально меняется на всем европейском пространстве. Меркель и Макрон явно перестают быть основными движущими силами и непререкаемыми лидерами. Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что он хочет создать «добровольную ось для борьбы с нелегальной миграцией и обеспечить лучший контроль на внешних границах ЕС» причем усилиями Вены и Рима, то есть без Парижа и Берлина.
По данным международной организации по миграции, в первой половине 2018 года в Европу прибыло более 40 тысяч нелегалов, и больше всего мигрантов приняла на себя Италия — более 15 тысяч человек.
Джузеппе Конте, премьер-министр Италии: «Без руководства в этом вопросе со стороны Европы процесс миграции будет оставаться бесконтрольным. Италия больше не может в одиночку решать эту проблему. Границы Италии — это европейские границы. Вместо того чтобы делить зоны ответственности, мы должны сообща решать этот вопрос».
Меркель Конте безоговорочно поддержала. Миграционная политика ЕС полностью провалена, и это признают все на всех уровнях во всех европейских странах.
Подробности — в видеоматериале.
Ангела Меркель, канцлер ФРГ: «Мы открываем новую главу инициатив Европейского союза и германо-французского сотрудничества. Конечно, все, что здесь было достигнуто, требует дальнейшей проработки».
Как отмечает европейский обозреватель НТВ Вадим Глускер, Меркель пытается проявить небывалую дипломатическую активность. И дело не только в том, что ей нужно спасать правящую коалицию, а в том, что ситуация кардинально меняется на всем европейском пространстве. Меркель и Макрон явно перестают быть основными движущими силами и непререкаемыми лидерами. Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что он хочет создать «добровольную ось для борьбы с нелегальной миграцией и обеспечить лучший контроль на внешних границах ЕС» причем усилиями Вены и Рима, то есть без Парижа и Берлина.
По данным международной организации по миграции, в первой половине 2018 года в Европу прибыло более 40 тысяч нелегалов, и больше всего мигрантов приняла на себя Италия — более 15 тысяч человек.
Джузеппе Конте, премьер-министр Италии: «Без руководства в этом вопросе со стороны Европы процесс миграции будет оставаться бесконтрольным. Италия больше не может в одиночку решать эту проблему. Границы Италии — это европейские границы. Вместо того чтобы делить зоны ответственности, мы должны сообща решать этот вопрос».
Меркель Конте безоговорочно поддержала. Миграционная политика ЕС полностью провалена, и это признают все на всех уровнях во всех европейских странах.
Подробности — в видеоматериале.
Комментарии