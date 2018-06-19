Набиуллина: в очищении банковской системы РФ пройдена самая сложная часть пути

В очищении банковской системы уже пройдена большая и самая сложная часть пути, сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.
В будущем ЦБ станет редко применять механизм санации и лишь для системно значимых банков, подчеркнула Набиуллина. В прошлом году ЦБ провел санацию «Бинбанка», «Открытия» и «Промсвязьбанка».
Эльвира Набиуллина, председатель Банка России: «Все три группы — крупные группы. В них входили пенсионные фонды, крупнейшая страховая компания, другие банки. Они работают и с реальным сектором, и с населением, интегрированы с другими финансовыми организациями. И санация позволила нам защитить от потерь миллионы граждан: 8 млн граждан — клиенты этих банков».
Оздоровление обошлось в 1,5 триллиона рублей, но позволило предотвратить потери в 2,6 трлн руб.
Эльвира Набиуллина, председатель Банка России: «Все три группы — крупные группы. В них входили пенсионные фонды, крупнейшая страховая компания, другие банки. Они работают и с реальным сектором, и с населением, интегрированы с другими финансовыми организациями. И санация позволила нам защитить от потерь миллионы граждан: 8 млн граждан — клиенты этих банков».
Оздоровление обошлось в 1,5 триллиона рублей, но позволило предотвратить потери в 2,6 трлн руб.
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