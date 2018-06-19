    Россия — Египет. Текстовая трансляция
    Набиуллина: в очищении банковской системы РФ пройдена самая сложная часть пути. банки, Центробанк, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНабиуллина: в очищении банковской системы РФ пройдена самая сложная часть пути

    Набиуллина: в очищении банковской системы РФ пройдена самая сложная часть пути

    1 комментарий

    Набиуллина: в очищении банковской системы РФ пройдена самая сложная часть пути

    Набиуллина: в очищении банковской системы РФ пройдена самая сложная часть пути

      В очищении банковской системы уже пройдена большая и самая сложная часть пути, сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

      В будущем ЦБ станет редко применять механизм санации и лишь для системно значимых банков, подчеркнула Набиуллина. В прошлом году ЦБ провел санацию «Бинбанка», «Открытия» и «Промсвязьбанка».

      Эльвира Набиуллина, председатель Банка России: «Все три группы — крупные группы. В них входили пенсионные фонды, крупнейшая страховая компания, другие банки. Они работают и с реальным сектором, и с населением, интегрированы с другими финансовыми организациями. И санация позволила нам защитить от потерь миллионы граждан: 8 млн граждан — клиенты этих банков».

      Оздоровление обошлось в 1,5 триллиона рублей, но позволило предотвратить потери в 2,6 трлн руб.

      Новости по теме

      Отзыв лицензий у банков

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru