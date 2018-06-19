В Петербурге даст концерт Сумасшедшая королева сопрано

В Михайловском замке выступит оперная певица из Германии Симона Кермес.

Сумасшедшей королевой барокко называют немку Симону Кермес, чей сопрано сегодня испытали в Михайловском замке. Оперная дива прославилась не только эксклюзивной манерой исполнения барочной музыки, но и экстравагантными образами и ураганной энергетикой.



Об экспрессии и даже в чем-то рокерском подходе к творчеству говорят и ближайшие планы Кермес. Она собирается спеть с группой Rammstein.



Сегодня немецкая певица вместе с ансамблем старинной музыки Barocco Concertato опробовали звучание и вокала, и инструментов в самом загадочном Георгиевском зале Михайловского замка.



Симона Кермес, певица (Германия): «Неважно, что будут играть музыканты Стравинского, джаз или Генделя с Бахом. Я всегда пою в такой манере. Самое важное в музыке — это прикоснуться к сердцам людей, дотронуться до их души. И особенно важно так передать энергию, как будто выступаешь первый раз. А я впервые даю концерт в Петербурге».



По словам певицы, в интерьерах этого зала есть нюансы в акустике, но тем не менее прекрасно звучит и ее колоратурное сопрано и барочные инструменты. Кстати Barocco Concertato — победители европейского конкурса музыки XVI-XVIII веков. Участники коллектива досконально изучают эпоху, историческое наследие, трактаты о музыке и осваивают редкие инструменты.



В этом ансамбле играют только на аутентичных жильных струнах, как это делали музыканты 300 лет назад. Ну а в рамках фестиваля «Дворцы Петербурга» в совместном выступлении Симоны Кермес и россиян прозвучат шедевры Вивальди, Генделя и Баха.