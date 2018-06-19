    Россия — Египет. Текстовая трансляция

    «Газпром» прокомментировал решение суда в Лондоне по иску «Нафтогаза»

    1 комментарий

    «Газпром» прокомментировал решение суда в Лондоне по иску «Нафтогаза»

    «Газпром» прокомментировал решение суда в Лондоне по иску «Нафтогаза»

    Действия «Нафтогаза» по активам «Газпрома» в Англии противоречат приказу шведского апелляционного суда, заявили в российской компании, комментируя сообщения о заморозке активов.

    «Нафтогаз» сообщил, что Коммерческий суд Лондона принял решение заморозить активы «Газпрома» в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору компаний по транзитному контракту и выдал соответствующий ордер. В течение 48 часов с момента получения судебного приказа «Газпром» должен предоставить «Нафтогазу» список своих активов, размещенных на территории Англии и Уэльса, стоимость которых превышает 50 тысяч долларов.

    ПАО «Газпром»: «Эти действия предпринимаются вопреки приказу апелляционного суда округа Свеа (Швеция) о приостановлении исполнения данного решения. „Газпром“ сможет представить подробные комментарии по этому вопросу только после тщательного изучения документов, когда они официально поступят в наш адрес».

    «Нафтогаз» пытается исполнить решение Стокгольмского арбитража в рамках контракта на транзит газа через Украину, согласно которому «Газпром» должен заплатить украинской компании 2,6 млрд долларов. В середине июня «Газпром» добился приостановки исполнения вердикта арбитража.

    Новости по теме

    Долг Украины «Газпрому»

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru