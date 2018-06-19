«Газпром» прокомментировал решение суда в Лондоне по иску «Нафтогаза»

Действия «Нафтогаза» по активам «Газпрома» в Англии противоречат приказу шведского апелляционного суда, заявили в российской компании, комментируя сообщения о заморозке активов.
«Нафтогаз» сообщил, что Коммерческий суд Лондона принял решение заморозить активы «Газпрома» в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору компаний по транзитному контракту и выдал соответствующий ордер. В течение 48 часов с момента получения судебного приказа «Газпром» должен предоставить «Нафтогазу» список своих активов, размещенных на территории Англии и Уэльса, стоимость которых превышает 50 тысяч долларов.
ПАО «Газпром»: «Эти действия предпринимаются вопреки приказу апелляционного суда округа Свеа (Швеция) о приостановлении исполнения данного решения. „Газпром“ сможет представить подробные комментарии по этому вопросу только после тщательного изучения документов, когда они официально поступят в наш адрес».
«Нафтогаз» пытается исполнить решение Стокгольмского арбитража в рамках контракта на транзит газа через Украину, согласно которому «Газпром» должен заплатить украинской компании 2,6 млрд долларов. В середине июня «Газпром» добился приостановки исполнения вердикта арбитража.
ПАО «Газпром»: «Эти действия предпринимаются вопреки приказу апелляционного суда округа Свеа (Швеция) о приостановлении исполнения данного решения. „Газпром“ сможет представить подробные комментарии по этому вопросу только после тщательного изучения документов, когда они официально поступят в наш адрес».
«Нафтогаз» пытается исполнить решение Стокгольмского арбитража в рамках контракта на транзит газа через Украину, согласно которому «Газпром» должен заплатить украинской компании 2,6 млрд долларов. В середине июня «Газпром» добился приостановки исполнения вердикта арбитража.
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