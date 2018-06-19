Совсем не Хатико: акита-ину держит в страхе жителей деревни в Ленобласти

В деревне Колбино не могут найти управу на хозяев акита-ину , который кусает местных жителей. Заявления полиция игнорирует. Люди говорят: всё дело в том, что собакой с непростым характером владеет семья чиновника Смольного.

За два года, как акита-инуа стала периодически гулять сама по себе, оповещение жители Колбина наладили идеально. Улицы сразу пустеют, всех детей и животных заводят во дворы. От ее укусов уже пострадали несколько человек, но местных больше пугает не сам питомец, а его хозяин, который не в ответе за тех, кого приручил.



Евгений Данилов, староста деревни: «Мы в своем заявлении изложили шесть случаев нападения. То, что произошло, это уже седьмой. И на следующий день она снова гуляла. Когда мы написали заявление, она продолжала гулять. Полиция и администрация могли как-то среагировать и предотвратить. Но ничего не сделали».



Елена Татти была вынуждена временно переехать к маме. После встречи с собакой она оказалась беспомощной. Травмы на голове и руках, порвано ухо. Но самое сложное — перелом со смещением, скоро предстоит операция, а также курс уколов от бешенства.



Четыре дня назад Елена приехала в деревню Колбино к друзьям. Увидев как местные жители, уже знакомые с собакой, начали прятаться по домам, она вызвалась проводить четвероногого до дома. Общение было недолгим, но характер животного Елена прочувствовала.



Елена Татти, пострадавшая: «Эта собака привыкла, что ей никто не дает отпор. Он выходит в деревню как хозяин. Он так себя чувствует».



Она уже довела его до калитки, как собака внезапно набросилась. Из хозяйского дома не то, что никто не помог, даже отказались приблизиться.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Марии Сапожниковой.