Коровы стали причиной конфликта инспектора ГИБДД и жителей села в Ульяновской области

В Ульяновской области разгорается конфликт между жителями села Каргино и сотрудником ГИБДД. Причиной разногласий стали коровы: животных каждый день перегоняют на пастбище, причем один из участков проходит по трассе, а это создает потенциально опасную ситуацию на дороге. Принципиальный инспектор не стал долго разбираться и начал пастухов штрафовать.

Вопрос, почему коровы не летают, для жителей Каргино приобрел особый смысл. Буренки, бредущие по дороге по утренней зорьке, своих хозяев подводят под статью.



Местный житель: «Нам самим страшно. Гоним каждый раз. То фура летит, то иномарка. Сам идешь, трясешься, а тут еще ГАИ».



Поле сразу за селом. Животные по этой дороге ходили всегда, говорят местные. Пока сельчане не рассорились с инспектором ГИБДД. И началась в селе совсем другая жизнь.



Сам инспектор Вячеслав Блохин живет и трудится в райцентре в 20 километрах. Но мимо Каргино ездит к родителям. В селе гадают, на что обиделся полицейский чин. Но от угроз инспектор перешел к делу. Выписал пастуху штраф — 800 рублей.



Телячьих нежностей от ГИБДД сельчане и не ждали. Но о том, что у них есть объездные дороги, услышали впервые. Как и то, что с ними якобы проводились профилактические беседы. Поселковые власти владельцев скота поддержали. Потому что для села, где работы нет, корова — это настоящая кормилица.



В областном УВД оценивать принципиальность своего сотрудника и давать комментарии на камеру отказались. А в местной общественной палате заявили: причина сельского скандала — формальный подход к делу.



Подробности — в видеоматериале.