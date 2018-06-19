Многодетные родители смогут уходить в отпуск в любое удобное время

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предоставляет родителям с тремя и более детьми приоритет по выбору времени отпуска.
Из проекта закона: «Работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до 12 лет, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время».
По мнению депутатов, возможность самостоятельно выбирать время отпуска позволит «более активно участвовать в воспитании детей» и «с большей вероятностью совместить время отдыха обоих работающих родителей».
Проект закона был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента депутатами от КПРФ, главой комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамарой Плетнёвой (КПРФ), а также первым зампредом комитета по образованию и науке Олегом Смолиным, сообщает ТАСС.
По мнению депутатов, возможность самостоятельно выбирать время отпуска позволит «более активно участвовать в воспитании детей» и «с большей вероятностью совместить время отдыха обоих работающих родителей».
Проект закона был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента депутатами от КПРФ, главой комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамарой Плетнёвой (КПРФ), а также первым зампредом комитета по образованию и науке Олегом Смолиным, сообщает ТАСС.
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