Губернатор Петербурга просит президента помочь в создании нового музея блокады

Новое экспозиционное пространство на Смольной набережной может появиться уже в 2019 году, однако для этого необходимы средства из федерального бюджета.

Губернатор Петербурга обратился к президенту за помощью в создании музея «Оборона и блокада Ленинграда». Как и планировалось, выставочный комплекс может появиться на Смольной набережной в конце 2019 года.



На новую экспозицию потребуется 6 миллиардов рублей. При этом большую часть средств организаторы планируют получить из федерального бюджета. Городские власти в свою очередь уже выделили 1,8 миллиарда.



Также сегодня стало известно, что созданию нового выставочного пространства поспособствуют и частные коллекционеры. Некоторые раритеты в будущий музей готово передать объединение «Ленрезерв».



Анатолий Бернштейн, руководитель выставочного пространства «Ленрезерв»: «Даже при том, что наше выставочное пространство занимает более 10 тыс. квадратных метров, у нас катастрофически не хватает места. Мы не можем показать и половины из того, что у нас есть. Наше взаимодействие планируется уже на этой основе. При необходимости мы готовы предоставить и экспонаты, и необходимую часть техники».



Кроме того, Анатолий Бернштейн подчеркнул, что речь идет о взаимодействии, основанном на нематериальном принципе. Ранее городские чиновники предложили присоединиться к наполнению нового музея и петербуржцам. Смольный объявил о сборе экспонатов.