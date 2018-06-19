Температурный рекорд года зафиксирован в Москве

Температура воздуха на основной столичной метеостанции на ВДНХ к 16:00 поднялась до 28 градусов, что стало рекордом для 2018 года.
Как сообщили «Интерфаксу» в Гидрометеобюро Москвы и Московской области, предыдущий максимум с начала 2018 года был установлен 2 мая, когда воздух прогрелся до 27,9 градуса.
Между тем абсолютный максимум для 19 июня останется непревзойденным: в этот день в 1897 году воздух прогрелся до 31,8 градуса.
По прогнозам синоптиков, в ближайшие три дня в Москве сохранится ветреная погода с порывами до 17 м/с, но дожди пройдут лишь в среду, а в четверг и пятницу без осадков. Согласно прогнозу, 20 июня днем воздух в столице прогреется до 22–24 градусов, 21 июня — до 24–26 градусов, а 22 — до 28–30 градусов.
Между тем абсолютный максимум для 19 июня останется непревзойденным: в этот день в 1897 году воздух прогрелся до 31,8 градуса.
По прогнозам синоптиков, в ближайшие три дня в Москве сохранится ветреная погода с порывами до 17 м/с, но дожди пройдут лишь в среду, а в четверг и пятницу без осадков. Согласно прогнозу, 20 июня днем воздух в столице прогреется до 22–24 градусов, 21 июня — до 24–26 градусов, а 22 — до 28–30 градусов.
Комментарии