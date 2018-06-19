Влюбленные с разных континентов встретились благодаря ЧМ в России

Проходящий сейчас в России чемпионат мира по футболу не только объединяет страны, но и соединяет сердца. Так, благодаря мундиалю, после долгой разлуки удалось встретиться двум влюбленным, живущим в разных частях света.

Ни на минуту не отходят друг от друга москвичка Вика и Питер из австралийского Перта. Именно чемпионат мира послужил для него поводом провести с возлюбленной несколько недель. Ведь виза болельщикам не нужна, в России можно погостить подольше, есть где остановиться. Каждую возможность встретиться они ждут как воздуха. Но быть вместе им мешает не только расстояние в тысячи километров.



Виктория Бондарева: «Питер меня туда зовет каждый раз, когда возвращается домой. Скучает, грустит, но австралийское правительство не хочет давать мне визу в силу того, что у меня здесь нет недвижимости, по факту меня здесь ничто не держит».



Питер Уонсби: «Если будет возможность остаться в России, будем жить в России, если в Австралии — поедем в Австралию. У нас же любовь».



С Питером Вика познакомилась четыре года назад в Петербурге. Он туда прилетал погулять после бразильского мундиаля, она в Петербурге проводила отпуск. Тогда ее привлекла энергетика австралийского болельщика. В этот раз Питер прилетел с другого конца земного шара с очередным безумным решением — остаться в России. Уволился с работы, чтобы учиться в Москве. С собой — небольшой рюкзак с вещами. Остальное, например, гитару, можно и здесь купить. Он музыкант.



Вопросы с учебой в Москве Питер будет решать чуть позже. А пока — Вика, музыка и футбол. Чемпионат в самом разгаре. Из солидарности с любимым девушка даже согласилась надеть желтую майку с цветами сборной Австралии. Но с оговоркой: будут играть наши — непременно переоденется.