Восемь полицейских и трое митингующих пострадали в столкновениях у Рады

Одиннадцать человек пострадали в потасовке у стен Верховной рады Украины. Сегодня в здание парламента попытались проникнуть сотни митингующих. Они прорвали первый кордон оцепления и забросали правоохранителей бутылками.
Стражи порядка пустили в ход слезоточивый газ и дубинки. В итоге травмы получили восемь полицейских и трое участников митинга.
Акции протеста в центре Киева начались сегодня утром. У здания Верховной рады собрались около двух тысяч шахтеров, воинов-афганцев и ветеранов силовых структур. Они потребовали от киевских властей сохранения социальных льгот и выплаты долгов по зарплате. Это примерно 29 млн долларов.
Акции протеста в центре Киева начались сегодня утром. У здания Верховной рады собрались около двух тысяч шахтеров, воинов-афганцев и ветеранов силовых структур. Они потребовали от киевских властей сохранения социальных льгот и выплаты долгов по зарплате. Это примерно 29 млн долларов.
Комментарии