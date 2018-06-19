    Восемь полицейских и трое митингующих пострадали в столкновениях у Рады. Киев, митинги и протесты, парламенты, Украина, шахты и рудники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВосемь полицейских и трое митингующих пострадали в столкновениях у Рады

    Восемь полицейских и трое митингующих пострадали в столкновениях у Рады

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    Восемь полицейских и трое митингующих пострадали в столкновениях у Рады

    Восемь полицейских и трое митингующих пострадали в столкновениях у Рады

      Одиннадцать человек пострадали в потасовке у стен Верховной рады Украины. Сегодня в здание парламента попытались проникнуть сотни митингующих. Они прорвали первый кордон оцепления и забросали правоохранителей бутылками.

      Стражи порядка пустили в ход слезоточивый газ и дубинки. В итоге травмы получили восемь полицейских и трое участников митинга.

      Акции протеста в центре Киева начались сегодня утром. У здания Верховной рады собрались около двух тысяч шахтеров, воинов-афганцев и ветеранов силовых структур. Они потребовали от киевских властей сохранения социальных льгот и выплаты долгов по зарплате. Это примерно 29 млн долларов.

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